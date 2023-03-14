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Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, geçen eylül ayında gittiği ABD'den yurda döndü. 

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 22:28
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Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü

Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü
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(DHA) - Dünyanın en uzun boylu kadını olan 26 yaşındaki Rumeysa Gelgi, Türk Hava Yolları(THY)'nın TK080 sefer sayılı San Francisco- İstanbul seferiyle saat 19.25'te İstanbul'a geldi. Boyu ve rahatsızlığı sebebiyle sedyeyle yolculuk eden ve kabin ekipleri tarafından özel ilgi gösterilen Gelgi de duyarlılıkları için başta ekiplere ve THY yöneticilerine teşekkür etti.

ANNESİYLE 28 EYLÜL'DE ABD'YE GİTMİŞTİ 

Annesi Safiye Gelgi ile birlikte 28 Eylül'de ilk kez uçakla seyahat ederek ABD'ye giden Rumeysa Gelgi, ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, "Birkaç ay ABD'de kalmayı planlıyorum. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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