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Dünyanın en uzun insanı Sultan İngiltere'ye uçtu. Türk kültürünü Londra'da tanıtacak

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyundaki 'Dünyanın en uzun insanı' Sultan Kösen, Türk kültürünü tanıtmak için bu defa da İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 22:47
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Dünyanın en uzun insanı Mardinli Sultan Kösen, İngiltere'ye gitti

Dünyanın en uzun insanı Sultan İngiltere'ye uçtu. Türk kültürünü Londra'da tanıtacak
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Guinness Rekorlar Kitabı’na adını, ‘Dünyanın en uzun insanı’ olarak yazdıran 2 metre 51 santimetre boyunda 39 yaşındaki Mardinli Sultan Kösen, Türk kültürünü tanıtmak için geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ve Romanya’ya gitmişti. Bir süre Rusya’da kalan Kösen, rotasını bu kez İngiltere'nin başkenti Londra’ya çevirdi. 

Sultan Kösen, Türk kültürünü tanıtmak ve bir dizi etkinliklere katılmak amacıyla İstanbul Havalimanı’ndan tarifeli uçakla Londra'ya gitti. Havalimanındaki diğer yolcuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kösen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

"BUNU SEVEREK YAPIYORUM"

Londra ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Kösen, “Bir hafta Romanya’da kaldım. Yemek programı vardı. Bizim Türk soframızı, Türk yemeklerini yaptırdık ve jürinin karşısına çıkınca birinci olduk. Şimdi Londra'ya gidiyorum ve oradan da Florida’ya gideceğim. Ülkemizi tanıtmak ve kültürlerimizi dünyaya tanıtmak bizim vazifemiz. Bunu severek yapıyorum. Şimdi İstanbul Havalimanı’ndayız. Havalimanı çok büyük olduğu için yürümeye gücüm yok ancak elektrikli araçla uçağa kadar gidiyorum. Kocaman ülkemin insanlarına buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Bir hafta sonra görüşmek dileğiyle" şeklinde konuştu. (İHA)

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