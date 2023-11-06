Dünyanın en yaşlı ülkeleri belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nin desteklediği “Our World in Data” (Verilerdeki Dünyamız) adlı platform, dünyadaki en yaşlı ve en genç nüfusa sahip ülkelere dair araştırma yaptı.

Buna göre, en yaşlı ülke 57.7 yaş ortalamasıyla Vatikan. Roma’da bulunan ve Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devlet Vatikan’da 800 kişi yaşıyor. Bu kişilerin neredeyse tamamı, Papalık tarafından vatandaşlık verilen rahipler ve rahibelerden oluşuyor. Bu da nüfusun yaşını doğal olarak yükseltiyor.

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Yaşlı nüfusta Vatikan’ı 54.5 yaş ortalamasıyla Monako, 50.9 ile Atlantik Okyanusu adası Saint Helena, 48.4 ile Japonya ve 46.8 ile İtalya izliyor. Nüfusunun yaş ortalaması 39.6 olan Türkiye ise bu listede 53’üncü sırada yer alıyor. Portekiz 45, Almanya 44.9, Yunanistan 44.7 ortalamasıyla listede ilk 20’de bulunuyor. ABD 37.7 yaş ortalamasıyla 73. sırada yer alıyor. Dünyanın en genç ülkesi ise 14.5 yaş ortalamasıyla Afrika’nın batısındaki Nijer. Genç nüfus listesinde Nijer’i 14.7 ortalamasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, 15 ortalamasıyla Çad ve 15.1 ortalamasıyla Mali izliyor.

YAŞ ORTALAMASI EN YÜKSEK ÜLKELER

Vatikan: 57.7

Monako: 54.5

Saint Helena: 50.9

Japonya: 48.4

İtalya: 46.8

Sint Maarten (Hollanda kısmı): 46.5

Martinik: 46.3

San Marino: 46.3

Man Adası: 45.3

Portekiz: 45

Bermuda: 44.9

Almanya: 44.9

Hong Kong: 44.9

Yunanistan: 44.7

Bulgaristan: 44.5

YAŞ ORTALAMASI EN DÜŞÜK ÜLKELER

Nijer: 14.5

Orta Afrika Cumhuriyeti: 14.7

Çad: 15

Mali: 15.1

Somali: 15.2

Burundi: 15.6

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 15.6

Uganda: 15.9

Güney Sudan: 16.1

Angola: 16.2

Mayotte: 16.5

Burkina Faso: 16.6

Afganistan: 16.7

Gambiya: 16.8

Malavi: 16.8

DOĞUM ORANIYLA GENÇLİK BAĞLANTILI

■ Ortalama yaşı daha düşük olan ülkeler, daha yüksek nüfus artış oranlarına sahip olma eğiliminde.

■ Daha yüksek yaş ortalaması, ülkelerin zenginliğinin bir göstergesi olabiliyor.

■ Daha düşük yaşlar, genellikle nüfus patlaması yaşayan ülkelere işaret eder.

■ Afrika ülkelerinin gençliğinin nedeni, en hızlı büyüyen nüfuslara sahip olmaları.

■ Bugün ile 2050 yılları arasında küresel nüfus artışının yarısından fazlasının Afrika’da gerçekleşmesi bekleniyor.

KADINLAR ERKEN EVLENİYOR

■ Dünyanın en genç nüfusuna sahip olan Nijer’de kadınlar erken evlendiğinden doğurganlık yılları uzuyor.

■ Nijer’de sadece her 10 kadından birinin doğum kontrolü kullandığı belirtildi.

■ Genç nüfuslu Nijer, bir kadının ortalama 7.2 çocuk sahibi olmasıyla dünyanın en yüksek doğum oranına sahip.

■ Öte yandan sadece zenginlikten değil, bazı ülkelerde doğum oranları düştüğü için de ortalama yaş yükseliyor.

■ Örneğin 48.4 ortalamasıyla dünyanın en yaşlı 4. ülkesi olan Japonya’nın nüfusu, 2022’de 800 bin kişi azaldı.

■ Nüfus azalmasının nedeni geç evlilikler, ekonomik baskılar, iş hayatının yoğunluğu.