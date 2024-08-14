Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyatı bu suyu içemezsiniz. Bu bir hadi çok şanslısınız haberidir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyatı bu suyu içemezsiniz. Bu bir hadi çok şanslısınız haberidir

Haberi okuyunca "bu kadar olmaz "diyeceksiniz... Çünkü o suyun KDV'si bile 9 lira 82 kuruş olursa fiyatı kaç lira olur. Fotoğraf Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan. İşte o suyun fiyatı...

"Dünyanın hiçbir havalimanında promosyon su üzerinden böyle bir vurgun yoktur." diye paylaşıldı...Hem promosyon hem de fiyatını duyunca şok olacaksınız. Fotoğraf Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekildi. O suyun sadece KDV'si bile 9 lira 82 kuruş. Fiyatını siz düşünün...Sosyal medya paylaşımında dünya devi firmanın suları işletmeye promosyon olarak verdiği belirtiliyor. Yani sıfır lira...Ancak işletme sıfır liraya gelen üründen KDV alarak devlete kazanç sağlıyor. Suyun fiyatına gelince Türk parasıyla 108 lira...Yabancı parayla 3 Euro...Dünyanın hiçbir yerinde bu suyu bu fiyata satamazlar. Satmaya kalkanların ise vay haline...Paylaşımın son cümlesi "sakın susuz kalmayın soyulursuz" deniliyor. Ne denir ki bu cümleye...

108 Liralık su için yapılan paylaşımda şunlar belirtildi:

"Dünyanın hiçbir havalimanında promosyon su üzerinden böyle bir vurgun yoktur.

Coca Cola'nın promosyon olarak işletmelere sunduğu içme suları Türk müşterilere 108₺'ye, yabancılara 3€'ya satılıyor.

Sakın susuz kalmayın. Soyulursunuz."

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