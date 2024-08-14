Fatih Altaylı: Bir gencin ölümüne sebep olmuş Kerem Kınık’ın kızı serbest, sokak röportajında konuşan tutuklu

Gazeteci Fatih Altaylı, İzmir’de Dilruba Y. isimli şahsın sokak röportajındaki açıklamalarının ardından tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gazeteci Altaylı, 9 Temmuz tarihinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ı hatırlattı.

Altaylı, “Bir genç çocuğun ölümüne neden olmuş Kınık’ın kızı serbest, sokak röportajında konuşan Dilruba Y. tutuklu. Hadi canım sen de… Bunun adı da ‘Adalet’ Türkiye’yi yöneten partinin adında adalet var" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

NE OLMUŞTU?

Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç, Baki Sokağı'nda caddeye çıktığı sırada Rüzgarlıbahçe yönüne doğru ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kontrolündeki 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmış, motosiklette sürücü ile arkasında bulunan Batın Barlas Çeki yaralanmış, kaldırımda yürüyen E.Ü. ve M.K. de savrulan motosikletin çarpması sonrası dengelerini kaybederek yere düşmüştü.

Ağır yaralanan 16 yaşındaki Çeki, yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Kınık, aynı gün içerisinde serbest bırakılmıştı.