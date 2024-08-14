Türkiye'de 600 bin TL olan motoru ABD'de paket servis yaparak aldı

Düzenleme: Yavuz Biçer
Türkiye'de 600 bin TL olan motoru ABD'de paket servis yaparak aldı

ABD’de doktora öğrencisi olan bir genç Türkiye’de 600 bin lira olan motosikleti sadece 20 günde paket servis yaparak satın aldığını açıkladı. Genç adam bu anları anlatırken Türkiye’nin ne kadar vahim olduğunu göstermek istediğini belirtti.

Türkiye’deki mevcut dolar kuru ve 3 hanelere varan enflasyon nedeni ile alım gücünün düştüğü gerek istatistikler gerekse de vatandaşların çektiği videolar ile tekrar tekrar gün yüzüne çıkıyor. Sosyal medyada bu konu özelinde dalga dalga yayılan bir video ise mevcut durumu perçinleştirecek cinsten oldu.

ABD’de doktora yaptığını ifade eden bir doktora öğrencisi Türkiye’de 600 bin lira olan bir motosiklete sahip olabilmek için 3 yıl boyunca kazanılan asgari ücretin hiç dokunulmadan biriktirerek sahip olunacağını belirtti.

Fakat aynı motoru ABD’de sadece 20 gün ekstra pakete çıkarak satın alan doktora öğrencisi henüz yeni satın aldığı motoru göstererek “Beyaz atlı prens oldum” ifadelerini kullandı.

Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan genç doktora öğrencisi videosuna not olarak “Vah ki ne vah” dedi. Videosu on binlerce sosyal medya kullanıcısı sosyal medyada gündem olan Kerem Dinçer gönderisinin altına ise şunları yazdı:

“Alım gücü hesabı:

20 günde aldığım motoru Türkiye’de 3 senede yani 26 iş günü*36 ay (3 yıl)=936 gün çalışarak alabiliyorum.

936/20= 46,8

Yani alım gücümüz yaklaşık 50 kat daha aşağıda”

YORUMLAR YAĞMUR OLDU

Dinçer’in sosyal medyada gündem olan videosunun altına hem X platformundan hem de Dinçer’in Instagram videosunun altına yorumlar adeta yağmur oldu. Gelen yorumlara da bir bir cevap veren Dinçer aynı zamanda motosikletin ABD’deki fiyatının da 3 bin 500 dolara tekabül ettiğini açıkladı.

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