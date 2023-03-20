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O ilçemiz dünyanın merkezine adını yazdıracak

Hırvatistan'da düzenlenen "Dünyanın Merkezi Günü" etkinliği kapsamında Kuşadası'nın adı Ludbreg kent meydanına yazılacak.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:44
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Dünyanın merkezine adını yazdıracak ilçemiz

O ilçemiz dünyanın merkezine adını yazdıracak
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Kuşadası Belediyesi, Hırvatistan’ın ev sahibi olduğu restorasyon atölyesi ile üzüm bağlarıyla tanınan kenti Ludbreg ile kardeş şehir oldu.

DÜNYANIN DAİRESİNE ADI YAZILACAK

Ludbreg Belediyesi, her yıl kent merkezinde düzenlediği ve kardeş şehir olma kararı aldığı kentlerin tanıtımına yer verdiği ‘Dünyanın Merkezi’ etkinliğine bu yıl Kuşadası Belediyesi’ni de davet etti. Etkinlik sonunda Ludbreg Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan ‘Dünyanın Dairesi’ne kardeş şehir tanıtımının sürdürülebilirliği amacıyla Kuşadası’nın adı eklenecek.

KARDEŞ BELEDİYELER ORTAK PROJE YÜRÜTECEK

İki kent arasında protokolün imzalanmasının ardında Kuşadası ve Ludbreg Belediyeleri, turizm, kültür, sanat, ekonomi, eğitim ve enerji alanlarında ortak projeler gerçekleştirecek. Ayrıca iki belediye arasında bilgi ve deneyim paylaşım ağı oluşturularak ihtiyaç durumunda karşılıklı teknik ve idari yardımlaşma sağlanacak.

 

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