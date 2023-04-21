Dünyanın yeni atom bombası diye tanımlandı: Yapay Zeka

Bilim insanları yapay zekâ konusunda uyardı. Yapay zekâların yeni dünyanın atom bombası olabileceğine dikkat çekti.

Dünyanın yeni atom bombası diye tanımlandı: Yapay Zeka

Yapay zekalar bir çok iş kolunda kendisine yer bulabiliyorken son dönemlerde bir devrim yaşıyor.

HER GEÇEN GÜN ÇEŞİTLENİYOR

ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion gibi yapay zekâlar, insanlığı tıpkı Sanayi Devrimi gibi yeni bir döneme taşımaya hazırlanıyor.

Ancak hayatımıza giren yapay zekâlar yararlarının yanında birçok tehlike de barındırıyor. Böylece yapay zekâ sürekli olarak kendini geliştiriyor ve bir noktada kontrol etmek mümkün olamıyor.

Yapay zekâlar şu anda optimizasyon ilkelerine göre geliştiriliyor. Fakat gelecekte yapay zekâ alanında çalışma yürüten Prof. M. Tegmark’a göre zararlı etkiler gösterebilir.

Tegmark, optimizasyon ilkesinin kapitalizm ile benzerliğine değindi. Kâr optimizasyonuna odaklandığı için yapay zekâda aynı kapitalizmin getirdiği iklim krizi, servet kutuplaşması gibi etkileri gösterdi.

Tegmark, "Bu süreç denetim altına alınmazsa yakında işimiz bitiktir" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA FELAKET YARATACAK DÜZEYDE"

Bilgisayar uzmanı ve Google'da tasarım etiği üzerine çalışmış olan Tristan Harris ve Aza Raskin de yapay zekâ ile ilgili "Yapay zeka kapasiteleri, şimdiden felaket yaratacak düzeye ulaştı" görüşünde birleşiyor.

Yapay zekâlar kendilerini programlayan mühendisler tarafından bile anlaşılamıyor.

YAPAY ZEKÂLAR FAŞİST EĞİLİMLER GÖSTERİYOR

Yapay zekâlar üzerinden toplum ve sosyal medyayı inceleyen Moria Weigel "Otoriter Kişilik 2.0" makalesindeki açıklamasında, yapay zekânın mevcut güç dengelerini otoriter ve faşist yönde güçlendirdiğini belirtti.

Weigel, sosyal medyada toplumun en çok dikkatini çeken "aşırı tepkiler" olduğunu belirterek yapay zekânın da buna dayalı olarak bu tarz içeriklere yöneldiğini açıkladı.

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