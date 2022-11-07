Bu karadelik Dünya'ya çok yakın. Onlarca gizemi ortaya çıktı

Uluslararası bir gökbilimci topluluğu, Dünya'ya en yakın kara deliği keşfettiğini açıkladı. Güneş’e benzer bir yıldızın yörüngesinde dolandığı belirtilen kara deliğin Dünya’ya ilk kez böyle bir ikili sistemle yaklaştığının altı çizildi. Gaia BH1 olarak bilinen kara deliğin, 1.600 ışık yılı uzaklıkta yer aldığı ve Güneş’in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olduğu belirtildi.

Bu duruma yıldız kütleli kara delikler adı veriliyor. Kütleleri Güneş’inkinin en fazla 100 katı ve çok büyük süpernova patlamaları ile ortaya çıkmaktadır. Bu nesnelerin yaklaşık 100 milyonunun Samanyolu'nda bulunduğu tahmin edilmektedir, fakat yalnızca birkaçı keşfedilmiştir. Bu kara deliklerin neredeyse tamamı aktiftir ve ona eşlik eden bir yıldızdan malzeme çalmaktadır.

Fakat Gaia BH1 daha farklıdır. Yıldızından hiçbir şey çalmaz ve uykuda kabul edilir.

İlk olarak Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uzay aracı tarafından tespit edildiği belirtilmiştir.

Gaia’ya, eşlik eden yıldızda tuhaf düzensizlikler yakalandı. Uluslararası İkizler Gözlemevi ile yapılan takip gözlemlerinde, yıldızın hareketlerinin okumalarını genişlettiği ve bir kara deliğin yörüngesinde dönme olasılığının olduğunu doğrulandı.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde astrofizikçi olan başyazar Kareem El-Badry konuyla ilgili açıklamalarında "Güneş Sistemini alın, Güneş'in olduğu yere bir kara delik ve Dünya'nın olduğu yere Güneş'i koyun ve bu sistemi elde edin" ifadelerini kullandı.

Max Planck Astronomi Enstitüsü ise konuyla ilgili açıklamalarında “Bunun gibi sistemlerin birçok tespiti iddia edilmiş olsa da, hemen hemen tüm bu keşifler daha sonra reddedildi. Bu, galaksimizdeki yıldız kütleli bir kara deliğin etrafındaki geniş bir yörüngede Güneş benzeri bir yıldızın ilk kesin tespiti” dedi.

Kara deliği inceleyen ekip, uyuyan kara deliklerin yıllarca avlandıktan sonra bu tespitin büyük bir başarı olduğunu savundu. Verilerde, sistemin tam olarak nasıl olduğu ortaya çıkmadı.