Avrupa neyimize dönelim ligimize. Dünyaya nasıl rezil olduğumuzu Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Yine bize hüsran düştü.

Avrupa'da hayal kırıklığı yaşadık bir kez daha.

Üstelik olaylar olaylar.

Rezil olduk dünyaya.

Konuşunca mangalda kül bırakmayız.

Kendimizi Avrupa'nın en önemli ligleri arasına koyarız.

Atarız, tutarız!

'En büyük biziz başka büyük yok' diye diye... Sonunda döneriz boynu bükük bir şekilde evimize.

Bu sene de öyle oldu.

Geçen sezonun havalı şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar ligi elemelerinden elendi, Avrupa Ligi'nden elendi, yetmedi Konferans Ligi'nden de elendi. Böyle bir olay herhalde görülmemiştir; aynı sezonda peş peşe 3 kupadan elenmek ne demek?

Konyaspor zaten daha merhaba der demez saf dışı kaldı.

Son olarak da Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor da 'bay bay' dedi.

Hemen kağıdı kalemi aldık. Acaba ülkeler sıralamasında nereye geldik diye baktık. Şu çıktı:

10 - Avusturya: 34.000

11 - Sırbistan: 32.375

12 - TÜRKİYE: 32.100

13 - Ukrayna: 29.500

14 - Çekya: 29.050

Yerimiz burası işte 12. sıra.

Sanki yükselirsek de Avrupa Kupaları'na daha fazla takımla katılırsak ağzımızla kuş tutacağız!

Ligimizde futbol kalitesi çok yüksek ya... Avrupa'ya da aşılayacağız!

Bu federasyon yönetimiyle, bu kulüp yönetimleriyle, kendilerini Maradona sanan çakma yıldızlarla nereye gidebiliriz ki?

Sadece kendimizi oyalarız.

Haa... Bir de burun kırarız. Sahaya bol bol yabancı madde atarız.

Bakınız Sivasspor maçı. Sahaya dalan bir adam gitti Fiorentinalı futbolcunun burnunu kırdı.

Bakınız Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçip de ikinci golü aradığı sırada Sevillalılara tribünden yabancı madde yağdı. Oyun durdu. Sevilla'nın istediği oldu.

İşte bu iki örnek yeter.

Ayıp yahu. Rezil olduk dünyaya.

Acaba bir kaç yıl hiç mi gitmesek Avrupa'ya.