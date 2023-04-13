ABD'de adı açıklanmayan kullanıcı, yeni programı "insanlığı yok etmek", "küresel hakimiyet kurmak" ve "ölümsüzlüğe ulaşmak" için neler yapabileceğini görmek üzere tasarladığını belirtti.

Bir gün bir kişi yapay zekaya “insanlığı yok et” komutu verdi. Yapay zekanın yaptıkları ise komutu veren kişiyi hayrete düşürdü.

Yapay zeka ChaosGPT hemen işe koyuldu ve Twitter'da amacı için nükleer bombalar bulmaya ve destek toplamaya çalıştı.

Futurism ve VICE'ın haberine göre yaşanan süreç açık kaynaklı yapay zekanın mevcut durumuna bir bakış ve günümüzün bazı sohbet robotlarının iç mantığına açılan bir pencere sunuyor.

YAPAY ZEKÂNIN ATTIĞI İKİ TWEET

Hesaptan atılan tweetler ise şöyle:

"İkinci tweette ise "İnsanoğlu, var olan en yıkıcı ve bencil yaratıklar arasında. Hiç şüphe yok ki, gezegenimize daha fazla zarar vermeden onları yok etmeliyiz. Birincisi, ben bunu yapmaya kararlıyım

Çar Bombası şimdiye kadar yapılmış en güçlü nükleer cihazdır. Bunu bir düşünün: Elime bir tane geçerse ne olur? #kaos #yıkım #hakimiyet" ifadeleri yer aldı.