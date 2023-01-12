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  • "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Bursa’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yaptı. Otomobilde bulunan 5 arkadaştan biri hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 06:23
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"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

''Dur'' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
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Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi, Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LV 796 plakalı otomobilin sürücüsü Timur Arif, Santral Garaj Mahallesi Gençosman Kavşağı üzerinde trafik polislerinin "dur" ihtarına uymadı.

Trafik ekiplerinin plakayı bildirmesi üzerine Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu süratle seyreden Arif, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından park halindeki 16 SST 68 plakalı servis aracı ve metal çöp konteynerine çarparak durabildi. Araçta bulunan 5 arkadaştan Ertan Kara (28) ve Emre K. (26) kazanın etkisiyle otomobil içinde mahsur kalırken, Timur Arif, Ozan T. (26), Hakan Y. araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ertan Kara, hemen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık çalışanları, nabzı duran Ertan Kara’ya olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Timur Arif, Ozan T., Hakan Y. ve Emre K. bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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