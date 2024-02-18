Durakta bırakılan valiz polisi harekete geçirdi

Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı içerisinde yer alan minibüs duraklarından birinde sahipsiz bir valizi fark eden vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede alana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler güvenliği sağlamak için önlemler alarak birtakım incelemelerde bulundu

Güvenlik önlemlerinin alınması ve olay yerinde yapılan incelemelerden sonra valizini almaya olay yerine gelen Mustafa A. İsimli vatandaşın valizin sahibi olduğunu ve valizi durakta unuttuğunu söylemesinin ardından polis valizi açtı. Valizin içerisinden Mustafa A.’ya ait olan giysiler çıktı. Valizin sahibinin bulunması ve teslim edilmesinin ardından polisler olay yerini terk etti..