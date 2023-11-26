Durdurulan yolcu otobüsünden uyuşturucu fışkırdı

Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu araması gerçekleştirildi. Otobüste çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

KAYNAK: İHA
Durdurulan yolcu otobüsünden uyuşturucu fışkırdı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, yol kontrolü gerçekleştirdiği esnada bir seyahat firmasına ait olan otobüsü durdurdu. Narkotik köpeği ile birlikte otobüste yapılan aramada S.K., F.L. ve Y.K. isimli 3 şüpheliye ait olduğu tespit edilen kubar esrar, metamfetamin ve 49 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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