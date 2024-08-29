Dursun Özbek apar topar başsavcıya gitti. Ne söylediği ortaya çıktı

Galatasaray’da bazı yönetim kurulu üyelerin biletleri karaborsadan sattığına çıkan iddiaların büyümesi üzerine sarı-kırmızılılardan beklenen adım geldi.

Resmi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Galatasaray iddiaların soruşturulacağını duyurdu. İddiaların yargıya da taşınması beklenirken Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi.

BAŞSAVCI İLE GÖRÜŞTÜ

Haluk Yürekli’nin haberine göre, Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı ziyaret etti.

"SUÇLULAR CEZASINI BULSUN"

Özbek’in görüşmede “olayların ucu kime gidiyorsa bu işi soruşturun, suçlular cezasını bulsun dediği” belirtildi.

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