Dursun Özbek derbi öncesi Florya'da neler olduğunu açıkladı

Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Özbek, şunları söyledi:

Bizim için çok kritik bir maç. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Florya'da takımı ziyaret ettim, oradaki atmosfer çok güzeldi. Herkesin motivasyonu yüksek.

ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR ETTİ

Umarım güzel bir oyun ve galibiyet görürüz. Şimdiden sporcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ederim, başarılar dilerim. Umarım güzel bir zaferle dönerler. Deplasman tribünündeki taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum.