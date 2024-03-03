Derbide büyük sürpriz. Beşiktaş Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Öte yandan derbinin başlamasına dakikalar kala iki takımında ilk 11'leri belli oldu.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyar'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl mücadelede yer almayacak.

Karşılaşmadan beraberlik veya mağlubiyet alması halinde haftayı 2. sırada bitirecek olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk kadroda sürpriz bir tercihe gitti.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.