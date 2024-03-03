Galatasaray takım otobüsü içinde ilginç görüntü. İnönü'ye girerken bir anda başladı

Selahattin Ekrekli
Galatasaray takım otobüsü içinde ilginç görüntü. İnönü'ye girerken bir anda başladı
Derbi öncesi her dakika heyecan artarken Galatasaray'ın İnönü'ye girişi sırasında ilginç bir an yaşandı.

Beşiktaş zorlu derbide Galatasaray'ı konuk ediyor.

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleye yaklaşık 2 saat kala Sarı Kırmızılı futbolcular İnönü'ye geldi.

Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüs stada girerken Siyah Beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Sarı Kırmızılı futbolcular da Beşiktaş taraftarına ilginç bir şekilde karşılık verdi.

İnönü Stadı'na girerken Galatasaray takım otobüsü içindeki Sarı - Kırmızılı futbolcuların camları yumruklayarak ses çıkardıkları görüldü.

O anlar kameralara işte böyle yansıdı.

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