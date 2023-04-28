Dursun Özbek Beşiktaş derbisi öncesi Riva'ya gitti. Büyükekşi ile görüştü

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Sarı-kırmızılılar, 30 Nisan Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.

Saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

Oynanacak derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

ÖZBEK'TEN TFF'YE ZİYARET

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün öğle saatlerinde Riva'ya giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

2.5 saat süren görüşmede Özbek, derbiye atanan Ali Şansalan'dan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Özbek'in TFF'den çıkış yaparken fotoğrafları gündeme geldi. Bu olay sonrası Beşiktaş taraftarı 'neden' sorusunu sordu.

NEDEN TFF'DE?

Beşiktaş taraftar hesapları sosyal medyadan, 'Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi neden TFF’de' sorusunu sordu.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, sosyal medyada çıkan Ahmet Nur Çebi'nin derbiyi Ali Şansalan'ın yönetmesini istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Beşiktaş, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan’ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır." açıklamasını yaptı.