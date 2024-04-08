Dursun Özbek'in alması gereken dersi Sedat Kaya açıkladı

Dünkü Süper Kupa kepazeliğinden sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i dinliyorum.

Dedi ki sayın başkan.

"Üzülerek söylüyorum, böyle bir durumu beklemiyorduk. Şanlıurfa'daki taraftarlara derbi izletmektense acayip saçmasapan şeyler yaşadık. Çok önemli bir kupa bu, 100. yıl kupası. Bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken, hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık."

Sanıyorum Dursun Özbek başka bir ülkede yaşıyor.

Fenerbahçe'nin Şanlı Urfa'ya U-19 takımıyla gideceği günler önce açıklandı.

Televizyonlar bangır bangır bağırdı.

Sağır sultan duydu.

Sizin duymamanız mümkün mü?

Samimiyet lütfen.

Devam ediyor sayın başkan.

"Bu maçın geliri depremzedelere yardım olarak gidecekti. Bir taraf dolu, diğer taraf boş. Ben çok üzüldüm."

Hoppala.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendilerine ayrılan biletlerin tümünü kulüp olarak satın aldıklarını açıklamıştı.

Yani depremzedelere Fenerbahçe tribünlerinin tüm geliri gidecek.

Duymamanıza, bilmemenize imkan yok.

Böyle bir açıklama yapmanızın nedeni nedir?

Ben şimdi size soruyorum sayın Özbek.

"Galatasaray tribünlerinde yer yer boşluklar vardı. Siz kulüp olarak o boş kalan koltukların biletlerini satın aldınız mı?"

Eğer almadıysanız neden?

O para depremzedelere gitmeyecek miydi?

Samimiyet lütfen.

Dursun Özbek bunlarla yetinmedi.

Yine dedi ki sayın başkan.

"Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Ben Galatasaray Başkanı olarak tüm spor paydaşlarını aklıselim davranmaya çağırıyorum.

Ben bu gerginliğin bitmesi taraftarıyım. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı."

Bu lafları söylemeden az önce Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe'nin U-19 takımına attıkları gole çılgınca sevindi.

Şampiyon olmuş gibi coştular.

Fenerbahçeli çocuklar şaşkınlıktan şaştı, kaldı.

Kendinizi kontrol etmek, aklıselim davranmak bu mu sayın Özbek?

Gerginlik böyle mi bitecek?

Lütfen samimi olun.

Çünkü bu gerginliğin bir tarafı da siz ve yönetici arkadaşlarınız.

15 gün önce istifaya davet ettiğiniz federasyonun kararlarına şimdi herkesin saygılı olması gerektiğini söylediniz.

15 günde ne değişti?

15 gün önce tu kaka dediğiniz federasyon, maçı ertelemedi diye şimdi cici mi oldu?

Yazar Cemil Meriç'in şöyle bir sözü var.

"Samimiyet öyle bir dildir ki, kör de görür, sağır da duyar."

Biraz samimiyet lütfen.