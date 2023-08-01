Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yaylım ateşi: Bunlar Ali Cengiz oyunları

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalarını yanıtladı.

KAYNAK: DHA
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yaylım ateşi: Bunlar Ali Cengiz oyunları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili, "Yöneticisine söyledim. Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım. Yönetici, 'O senin karşına çıkamaz ki hitabet kabiliyeti yok' ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Selim Soydan da bu yöneticinin Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk olduğunu iddia etmişti.

Dursun Özbek, konuyla ilgili, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir" dedi.

"METİN ÖZTÜRK KARDEŞİMİ BİR POLEMİK İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIP, BURADAN GALATASARAY'A VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Galatasaray'ı karıştırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Dursun Özbek, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir. Bu Ali Cengiz oyunlarını yapanlara hatırlatmak isterim; onlar giderken biz dönüyorduk. Anlaşılıyor ki, açıklamalarında dedikleri gibi fıtratlarında olmayan şeyleri yapmaya başladılar. Yalnız ben şimdiden söyleyeyim, Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter" şeklinde konuştu. (DHA)

Öne Çıkanlar
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Son Haberler
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü Dünya
Yemen'de saldırı: 5 asker öldü
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi Güncel
Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı Dünya
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 56'ya çıktı
Van'da Hint keneviri operasyonu düzenlendi Yaşam
Van'da Hint keneviri operasyonu düzenlendi
Erdoğan YÖK'e 5 üye atadı Kültür Sanat
Erdoğan YÖK'e 5 üye atadı
Bakan Ersoy: Konaklamada birinci sıradayız Kültür Sanat
Bakan Ersoy: Konaklamada birinci sıradayız
Galatasaray Kerem Demirbay için anlaştı. Flaş gelişme Spor
Galatasaray Kerem Demirbay için anlaştı. Flaş gelişme