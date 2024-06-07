Dursun Özbek'ten Erden Timur'un 'Tutunacak dalım kalmadı' lafına flaş cevap

Galatasaray'da üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşayan Okan Buruk için imza töreni düzenlendi.

50 yaşındaki çalıştırıcı için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla RAMS Park'ta imza töreni yapıldı.

Dursun Özbek, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan istifa eden Erden Timur'un 'Tutunacak dalım kalmadı' sözüne cevap veren Dursun Özbek, ''Galatasaray, 500 yıllık bir çınar. Tutunacak bir dal ararsan mutlaka bulursun.'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in diğer açıklamaları şu şekilde:

"Bundan iki yıl önce basın toplantısındaki sözlerime baktım. 'Bugün Galatasaray için yeni başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı' demişim. Bu sözlerimden iki yıl sonra yine Okan Hocamızla buradayız. Beraber başardıklarımızın gururuyla karşınızdayız."

"Oyuncularımız ve hocamız, Galatasaray'ın tarihine altın harflerle adlarını yazdırdılar. Daha yolun çok başındayız. Daha çok alınacak kupa var."

"Galatasaray'ın şampiyonluklarından sonra rakiplerin neler yaptığını görüyoruz. Onlara sahada kalmayı öneriyorum, umarım buna uygun davranırlar."

"Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak!"

"Yine şampiyon olacağız, Avrupa'da kupa hedefimiz var. Mayıslar yine bizim olacak. Galatasaray camiası için bu imzanın yine hayırlı ve uğur olmasını diliyorum. İnşallah yeni sezon sonunda 5. yıldızı takacağız."

"1996-200 havasını yakaladık. O sene dört sene arka arkaya şampiyon olduk, UEFA Kupası'nı aldık. Hedefimiz 25 sene önce yakalanan hedefleri geçmek. Onun için Galatasaray'ın başındayız. Geçmiştekilerle yetinmek istemiyoruz. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Hocama, teknik kadroma ve oyuncularıma çok güveniyorum."

"Erden kardeşimi kulübe ben getirdim. Yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştirilere açık kulüp ve şeffaf. 1905'ten gelmiyor, daha öncesinden geliyor. Her yönetim eleştirildi. Benim ilk dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de bu eleştiriler gündeme geldi. Bana 'Daha önceki döneminizdeki gibi değilsiniz' deniyor. Bir takım tecrübeler edindik. Erden kardeşimiz genç ve hassas. Etkilendiğini düşünüyorum. Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir. Kapımız kendisine açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır! Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası.. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı."

"Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum! Ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum ve ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız.

'Başkan olacaktım, olmadım...' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm... Kimse Galatasaray'a küsemez! Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın. Hizmet için koltuk davası bizde yok. Bu yüzden dünya markasıyız."

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz."

"Beni buraya layık gören başkanımıza teşekkürler. İki yıl önce de amacımızın şampiyonluk olduğunu söyledik. 2 şampiyonluk yaşadık ve verdiğimiz sözleri, tuttuk. İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler."

"Hedefimiz tekrar şampiyonluk ve Avrupa'da başarı."

"Hedef 25, hedef 5. yıldız."

"2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."

"Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen seneden daha çekişmeli olacak. Aslında bizim performansımızı rakiplerimiz yukarı çekti. Yine şampiyonluk istiyoruz."