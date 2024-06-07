Ne diyorsun Aziz Yıldırım! Ali Koç bunu mu yaptı? Mourinho unutmaz bu söylediğini

Tüm Türkiye nefesini tuttu pazar günü Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçiminin sonucunu bekliyor. Sadece Sarı-Lacivertli renklere gönül verenler değil, Galatasaraylı'sı, Beşiktaşlı'sı, Trabzonsporlu'su da kimin başkan seçileceğini merak ediyor.

Bir taraftar mevcut başkan Ali Koç karşısında da kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıdırım var.

Her ikisi de koltuğa oturmayı çok istiyor. Her gün yaptıkları sert açıklamaları şaşkınlıkla izliyoruz. Birbirlerinin gözünün yaşına bakmıyorlar. Öyle sözler sarf ediyorlar ki, insan kulaklarına inanamıyor.

Özellikle de Aziz Yıldırım...

Adaylığını açıkladığı ilk günlerde Mourinho hamlesiyle büyük ses getirmişti. Ardından Ali Koç, dünyaca ünlü Portekizli hocaya imza attırınca elindeki en büyük kozunu da rakibine kaptırmış oldu. Her ne kadar, "Benim sayemde getirdiler" dese de camiada bu sözler karşılık bulmadı.

Fenerbahçe Kulübü, Mourinho'nun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurunca iyice küplere bindi.

15 milyon Euro'ya anlaştıklarını açıkladığı Mourino'yu, Ali Koç'un 10 milyon 500 bin Euro'ya ikna ettiğine inanmadı. "Bizden daha düşük fiyata getiriyorsanız o zaman menajerine açıktan para verdiniz" ifadesini kullandı. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Mahmut Uslu da "Biz o menajeri iyi tanırız!" diye imalı mesaj verdi.

Bir başkan adayı ve ekibindekiler bu sözleri nasıl söyler?

Öncelikle canından çok sevdiği Fenerbahçe'nin kasasından daha az para çıkmasına belli ki hiç sevinmemiş Aziz Yıldırım...

İkincisi daha da vahim...

Seçilmesi halinde birlikte çalışacağı Mourinho'nun can dostu olan menajer Jorge Mendes'in açıktan para aldığını iddia etti. Peki göreve gelirse Portekizli hocanın yüzüne nasıl bakacak? Mendes ile karşı karşıya geldiklerinde bu sözleri nasıl unutacak?

Çılgın bir karakter olan Jose Mourinho'nun unutacağına hiç ihtimal vermiyorum. Başkanlık koltuğuna oturursa aralarındaki ilk sürtüşmenin buradan kaynaklanma ihtmali yüksek.