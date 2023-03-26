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Galatasaray'dan Karabağ maçı öncesi flaş karar. Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Karabağ maçı öncesi konuştu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 19:02
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Dursun Özbek'ten flaş karar

Galatasaray'dan Karabağ maçı öncesi flaş karar. Dursun Özbek açıkladı
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, özel maçta bugün Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

KARABAĞ FORMALARI SATILACAK
Karabağ ile hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, Karabağ formalarının kulüp mağazalarında satışa sunulacağını duyurdu.
Ayrıca Özbek, Galatasaray formalarının da Karabağ'ın mağazalarına gönderileceğini söyledi.

"KARDEŞ KULÜP LANSMANIMIZI YAPACAĞIZ"
Dursun Özbek, "Önümüzdeki hafta Karabağ ile kardeş kulüp lansmanımızı yapacağız. Mağazalarımızda Karabağ formalarını satıp Karabağ'ı anlatacağız. Karabağ'da da Galatasaray formaları satılacak" ifadelerini kullandı.

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