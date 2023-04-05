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  • Galatasaray'ın 2.1 milyar Lirası'na tedbir kondu. Dursun Özbek çıkış arıyor

Galatasaray'ın 2.1 milyar Lirası'na tedbir kondu. Dursun Özbek çıkış arıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, ''Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız lazım'' demesinin nedeni ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:02
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Dursun Özbek'ten formül arıyor

Galatasaray'ın 2.1 milyar Lirası'na tedbir kondu. Dursun Özbek çıkış arıyor
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Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamında Galatasaray Haziran ayında ikinci ödemeyi gerçekleştirmek için para bulma çalışmaları için start verdi.

200 milyon TL’lik bir ödeme yapılması gerekli. Bu ana para değil yine faiz ödemesi yapılacak.

İki yıl sonunda 400 milyon TL yani Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in belirttiği gibi günde 1.2 milyon TL faiz ödemesi var.

3 KALEMİN ÜZERİNE TEMLİK KONDU

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma geçen yıl Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın şahısları adına verdikleri 175,5 milyon TL kefaletten gerçekleştirildi.

Geçen yılki ödemeyi yapmak için kulübün 640 milyon TL’lik hissesi rehin verildi. 322 milyon TL ipotek ve kredinin tamamına karşılık 2.1 milyar TL'lik bütün gelirleri, isim hakkı ve pos hakkı olmak üzere 3 kalemin üzerinde temlik konuldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sürekli olarak Bankalar Birliği anlaşmasından "çıkmamız lazım" sözlerini bu nedenle söylediği ortaya çıktı.

Kaynak: Fotospor

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