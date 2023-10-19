Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması. Taraftara müjdeli haberi verdi

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Saha kenarında yapılan kutlamaya, teknik ekip ve futbolcuların yanı sıra kulüp başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da katıldı.

Özbek, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu;

İşte Özbek'in açıklamaları;

-Hem Galatasaray için hem de Okan Buruk için iyi bir gün. Hocamın doğum gününü kutluyorum. Erken yaşta futbolu bıraktı. İstese daha fazla oynayabilirdi. Hem doğum günü kutlaması için hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocam Galatasaray'a yakışan bir insan.