Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Ali Koç'a ağabey olarak tavsiyem...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Ali Koç'a ağabey olarak tavsiyem...

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı sonrasında açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe ile Arabistan'da oynanacak Süper Kupa ile ilgili konuşan Özbek, "Birçok gündem maddesi vardı. Bir tanesi de Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasıydı. Bu görüşüldü. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü kupanın Türkiye'de oynanması." dedi.

Dursun Özbek ayrıca, "Dünkü divan kurulunun bilgilerini sonradan aldım. Hayretler içerisindeyim. 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle provakatif konuşmaya. Toplumu germeyelim diye maksimum çabayı sarf ediyoruz. Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacının olmadığını düşünüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini 80'ini kapsayan bir taraftar grubumuz var. Genç insanlar var. Genç insanlar bu provakasyona gelebilir. Her şey olabilir. O zaman bunun mesuliyeti kimde olacak? Futbolla ilgili istediğimiz şey, güzel ve adaletli bir Futbol iklim hayatı yaratmak." ifadelerini kullandı.

Özbek, “Türk insanının huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu davet etmek için yapılan her türlü eylemin karşısındayız ve ağabeyi olarak da kendisine tavsiyem, gerilmeye artık ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi ne PKK ne de FETÖ bölemedi. Başka hiç kimse bölemez, kutuplaştıramaz.” diye konuştu.

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