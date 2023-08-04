Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Özel bir şirketin Bahçelievler’de bulunan genel merkezine ziyarette bulunan Dursun Özbek burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK BÜYÜK SPONSORLARIMIZ VAR"

Yapılan sponsorluklar hakkında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Galatasaray’ın tarihinde bu zamana kadar görülmemiş bir sponsorluk geliri oldu. Stat ismi olsun, forma olsun, formanın diğer kısımları olsun. Çok büyük sponsorlarımız var. Geçen seneye kıyasla sponsor gelirlerimiz 15-20 misli büyütmüşüz" dedi.

“50 MİLYON SEVİYELERİNDE OLACAK”

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, "Biz Galatasaray’ız. Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek. Ama onların katkıları da çok önemlidir. Bizim bu seneki sponsorluk gelirimiz, çalışmalarımız devam ediyor olmasına rağmen tahminen 50 milyon euro seviyelerine olacak.



“AVRUPA DEYİNCE AKLA SADECE GALATASARAY GELİYOR”

Avrupa’da kupa kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Dursun Özbek, “Buna bağlı olarak da sportif aktivitelerinden futbol ve diğer amatör branşlarda en büyük yarışmacılardan olacağız. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da bu vizyonu sürdüreceğiz. Avrupa deyince akla sadece Galatasaray geliyor. Avrupa‘da en yakın zamanda kupa kazanıp, bunun kutlamasını da stadımızda yapmayı planlıyoruz. Gururla başarıları kutlayacağız" diye konuştu.

“TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Transferlerimiz devam ediyor. Sezonun başındayız daha. Zalgiris maçında bazı transferlerimiz oynamadı. Onların da katkısı olduğu zaman Galatasaray'ın geçen sene sağladığı başarının daha iyisini bu sene başaracağını düşünüyorum. Çok önemli oyuncular transfer ettik. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu." dedi.



“TRANSFER TALEPLERİ VAR”

Başkan Dursun Özbek ayrıca, "Oyuncularımız Avrupa seviyesinde talep de görüyor. Transfer talepleri var. Ama biz kulübün omurgasını tutmak suretiyle bu sene de başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha sezon başlamadı, hazırlık safhasındayız şu anda. İnşallah sezona iyi başlayıp, iyi şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı