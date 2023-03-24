Kış aylarında genellikle kişiler sıcak bir duş keyfi sürmek ister. Kasları gevşeterek vücudu rahatlatan sıcak duşun pek çok faydası da bulunmaktadır. Peki, duş alırken sıcak mı soğuk su mu tercih etmeliyiz? Sıcak duşun faydaları neler?

Sıcak duşun kaslarınızı gevşeten, duyularınızı yatıştıran, sağlıklı ve huzurlu bir uykuyu tetikleyen pek çok faydası bulunmaktadır. İşte sıcak duşun faydaları..

SICAK DUŞUN FAYDALARI NELER?

-Spor yapmaya benzer şekilde, sıcak bir duş da kan damarlarını genişleterek hücrelere ve dokulara giden kan akışını artırır. Vücudunuzun termoregülasyonunu uyarır, kanın çekirdekten ellere ve ayaklara dolaşmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, vücut ısı yayar ve sakinleşir ve rahatlar. Daha geniş damarlar sayesinde kan basıncınız düşer ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ayrıca, sudan gelen ısı kan akışını artırmaya yardımcı olabilir, bu da ağrıyan veya gergin kasları yatıştırmaya yardımcı olabilir.

-Daha da rahatlatıcı bir deneyim için, rahatlamayı teşvik etmek ve stresi azaltmak için lavanta veya okaliptüs gibi esansiyel yağlarla duş rutininize biraz aromaterapi ekleyin.

-Bilim insanları yatmadan 90 dakika önce sıcak su ile duş almanın vücudun içini serinlettiğine ve cildi ısıttığına inanıyor. Sıcak bir duş vücudun stresini azaltır, beyindeki kan dolaşımını iyileştirir ve doğal termoregülasyona yardımcı olur. Ancak ideal su sıcaklığı 104 ile 108°C arasında olmalıdır.

-Özellikle kuruluk veya tahriş ile mücadele ediyorsanız, ılık duşların cilt için çeşitli faydaları vardır.

Suyun sıcaklığı cildinizi yumuşatabilir ve nemlendirerek daha sonra uygulayabileceğiniz losyonlara veya nemlendiricilere karşı daha duyarlı hale getirir.

Ek olarak, ılık su herhangi bir iltihabı veya kızarıklığı yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bu da onu egzama veya rosacea gibi rahatsızlıklardan muzdarip olanlar için harika bir seçenek haline getirir.

Cilt bakımı rutininizin herhangi bir aşamasında olduğu gibi, vücudunuzu dinlemek ve duş sıcaklığınızı buna göre ayarlamak önemlidir.

-Araştırmalar, sıcak bir banyo, sauna veya sıcak kaplıca suyuna daldırma yoluyla düzenli olarak ısıya maruz kalmanın tip 2 diyabet olasılığını azaltabileceğini göstermektedir.

-Sıcak su kan dolaşımınızı hızlandırdığından, kaslarınıza ve dokularınıza daha fazla glikoz itilerek kan şekeri seviyenizi düşürür. 2019'da yapılan bir araştırma, kronik sıcak suya daldırmanın (HWI) açlık kan şekeri konsantrasyonunu azalttığını da ortaya çıkardı.

-Sıcak bir duş, ağır bir baş ve tıkalı burun üzerinde anında iyileştirici bir etkiye sahiptir.

-Sıcak su, beynimizin yakınındaki daralmış kan damarlarını gevşeterek basıncı ve baş ağrısını hafifletir.

-Buhar ayrıca balgamı gevşeterek burnunuzu ve boğazınızı tıkanıklıktan arındırır. Ilık suda banyo yapmak da vücut ısısını yayar ve ateşi düşürür, böylece kendinizi daha iyi hissedersiniz.