Duş almak zararlı mı

Özellikle yaz aylarında çok duş alınır. Duşun yararlı olduğu bilinir. Ancak yararından zararı da olduğu anlaşıldı. Peki, her gün duş almak sağlığımızı nasıl etkiler? İşte ayrıntılar...

ÜREME SAĞLIĞI

Özel bölgelerinizin etrafındaki hassas bölgeler sağlıklı kalabilmek için bakteri dengesine ihtiyaç duyar. Vücudumuzu temizlediğiniz su da , sabunlar ve duş jellerinde bulunan birçok parfüm ve yapay katkı maddesi bir yana, ağır metaller ve diğer zararlı kimyasallar da bedenimize üşüşür. O kimyasallar özel bölgelerimizde enfeksiyona yol açar.

ENFEKSİYON RİSKİ



Sık sık duş almak ciltteki mikroorganizmaların dengesini bozarak cildi enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirir. Bağışıklık sisteminin bakteriler tarafından belirli bir uyarıya ihtiyacı vardır. Çok sık duş almak bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

CİLDİ TAHRİŞ EDİYOR EDER

Uzun, sıcak duşlar rahatlatıcı hissettirebilir. Aynı zamanda erken yaşlanmaya da neden olur. Cildimiz, nemi hapseden yağlı bir dış tabaka ile kaplı. Yıkama ve ovma, bu koruyucu tabakayı kaldırarak cildi tahriş eder, kırışık ve kuru hale getirebiliyor.

SAÇ VE DERİSİNİ KURUTUR

Saçı her gün yıkamak, sonunda daha da mat ve yağlı görünmesine neden olur. Her gün yıkandığında hasara karşı koruyucu bir kalkan görevi gören dış sebum tabakası çıkarılmış olur. Gözenekler bu maddeden daha fazla üretmeye başlar ve saç derisinin kaşınmasına yol açar. O tahriş daha sonra gözeneklerin tıkanmasına neden olur.

ALERJİK REAKSİYONLAR

Cildin asit tabakası hasar gördüğünde, dış uyaranlara karşı savaşma yeteneğini azaltıyor. Derideki tüm kiri yıkamak, bağışıklık sistemimizi yavaşlatıyor ve bu da alerjilere, astıma ve hatta diyabete yol açıyor.

KİLO ALMAYA YOL AÇAR



Yemek yedikten hemen sonra rahatlatıcı bir duş almak fena bir fikir gibi gelebiliyor. Fakat bu kilo aldırıyor. Yiyecekleri sindirirken için mideye kan akışının düzenli olması gerekiyor. Duşa girildiğinde vücut ısısı düşer. Bu durum da sindirim sisteminin kafası karışır. Düzenli olduğunda ise kilo almaya neden olur...