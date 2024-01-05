Göz ağrıları neden olur

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Göz ağrıları neden olur
Göz ağrısı iki şekilde ağrı yapıyor İşte o ağrıların nedenleri ve ayrıntılar...

Oküler göz ağrısı, gözün yüzey kısmında hissediliyor. Diğer göz ağrısı orbital türdür. Bu ağrı gözün derinliklerinde yaşanıyor. Göz yüzeyinde hissedilen ağrının nedenleri şöyle:

Enfeksiyon,

Göze yabancı cisim çarpması,

Travmalar,

İritis,

Göz bozukluğu,

Optik nörit,

Glokom,

Sinüzit,

Migren,

GÖZ AĞRISI BELİRTİLERİ

Göz ağrısı ağrıya neden olan faktörlere bağlı gelişiyor. Göz ağrısı belirtileri genellikle ağrı hissiyle karakterize olur. Farklı semptomları taşıması da mümkün olabiliyor. Her iki göz ağrısının belirtileri şöyle:

Yanma, kaşıntı, çizilme ve ağrı hissi.

Zonklama.

Bıçak batma hissi.

Göz ağrısının tedavisi için mutlaka doktora gidilmesi gerekiyor. Yapılan testler sonrasında ağrının nedeni yani gerçek nedeni anlaşılıyor. Cerrahi müdahale gerekiyorsa doktor gerekin yapıyor ve hastayı bilgilendiriyor.

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