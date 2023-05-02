Düşen paraşütçü 10 saat sonra kurtarıldı

İHA'nın haberine göre, olay, saat dün 17.00 sıralarında Alanya Kalesi yakınlarındaki kayalık alanda meydana geldi. Polonya vatandaşı 40 yaşındaki Pablo Wilks tespit edilen turist, Yassıtepe mevkisinden yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.

Polonyalı turist bir süre sonra Alanya Kalesi çevresinde havadayken rüzgarın etkisiyle kontrolünü kayalık alana düştü. Burada yaralanan turist acı içerisinde bağırarak yardım istedi.

Kalede geziye çıkan vatandaşların durumu fark etmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

HELİKOPTER YANAŞAMADI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaştıkları ve hayatta olduğu belirlenen Pablo Wilks’e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Bölgeden çıkarmak için kurtarma çalışması başlatılan Wilks’in sarp kayalık alandan hava yolu ile çıkarılmasına karar verildi. Destek için Antalya’dan gelen bir helikopter, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaralının bulunduğu uçurumun kenarına yaklaşamayınca müdahale edemeden geri döndü.

10 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ

Ekipler hava yoluyla alınamayan Pablo Wilks’i deniz üzerinden karaya çıkarmak için sedyeye bağlayarak halat yardımı ile uçurumdan indirmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kayalıkların kıyısına getirilen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin acil müdahale botuna halat ve makara sistemiyle taşınan Wilks karaya çıkarılmasının ardından ambulansa bindirilerek hastanede tedavi altına alındı.

Vücudunun birçok yerinde kırıklar tespit edilen Polonyalı turistin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.