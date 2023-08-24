Düşen uçak küle döndü: 2 kişi öldü

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Caracas-Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Rockwell Commander 690C Jetprop 840 tipi uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Çevredeki görgü tanıkları uçağın düşmeden kısa süre önce havada alev aldığını ifade etti.
Kaza sonrası küle dönen YV-2915 kuyruk tescilli uçakta bulunan pilot Andres Riera ile Douglas Villalobos'un cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı.
Uçağın Medellín-José María Córdova Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yaptığı belirtildi.
Kazayla ilgili yetkili makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.