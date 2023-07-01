Düşmanla iş birliği yapan hain Şeyh Said’in nasıl maşa olduğunu anlamak için bu raporu okuyun

Hain Şeyh Said’in Fransızlara nasıl maşa olduğu gizli raporlarla gün yüzüne çıktı.

Düşmanla iş birliği yapan hain Şeyh Said’in nasıl maşa olduğunu anlamak için bu raporu okuyun

Dr. Naim Babüroğlu sosyal medya hesabından Bağdat’taki Fransız Yüksek Komiserliği'nin Paris’e gönderdiği gizli raporun ilgili kısmını yayınladı.

Babüroğlu “Şeyh Sait isyanı konusunda belgeleri okuyun. Şehitlerin kemiklerini bari sızlatmayın.” diyerek raporu paylaştı.

1925'te, Bağdat’taki Fransız Yüksek Komiserliği'nin Paris’e gönderdiği gizli raporda:

“Şeyh Sait Ayaklanması kendiliğinden birdenbire ortaya çıkmadı... Ayaklanma, Türklerin Musul üzerindeki iddialarını araştıran komisyonda, Türklerin kendi topraklarındaki Kürtler arasında bile huzuru sağlayamayacağını gösterecekti.”

-Şeyh Sait’in adamları, ellerinde yeşil sancak, göğüslerinin üzerinde Kur’an-ı Kerim; bankaları, evleri, dükkânları basıp soyarak ilerlediler. Kürdistan’ın geçici başkenti yapmayı düşündükleri Bingöl ve Elâzığ’ı ele geçirdiler. Lice’yi, Ergani’yi ve çok sayıda köyü işgal ettiler. Silahlı isyancılar, cami şerefelerinden Türk askerine ateş açtılar. Çatışmalar, Diyarbakır’da bir savaş durumunu yansıtıyordu. Şeyh Sait’in hocaları, Şeyh Sait’le birlikte savaşanlara cennette ödüller vaat ediyordu. Kent ve köylerde, yerden ve havadan bildiriler dağıtılıyor, “Hilafetsiz Müslümanlık olmaz; saltanat ve hilafet geri getirilmeli, okullarda dinsizlik öğreten, kadınları yarı çıplak gezdiren Kemalist hükümetin başı ezilmelidir” deniyordu. Ayaklanmacılar hem dini hem de etnik yapıyı kullandılar.” ifadeleri yer aldı.

ŞEYH SAİT İSYANI

Şeyh Sait İsyanı, 1925 yılında Doğu Anadolu'da Cumhuriyet rejimine karşı başlatılan bir isyandır.

İsyan, 13 Şubat'ta Şeyh Sait'in liderliğinde Piran Köyü'nde başladı. İsyancılar, jandarma birliklerine saldırarak bir teğmeni rehin aldılar ve bir eri şehit ettiler.

Telgraf hatlarını keserek iletişimi engellediler. Ardından Eğil, Genç ve Darahini'yi ele geçirdiler. Bu yerlerde jandarma, öğretmen, memur ve askerleri rehin aldılar veya öldürdüler. Ziraat Bankası'nı yağmalayarak kasayı boşalttılar.

Lice, Hani, Çapakçur ve Muş'a doğru ilerlediler. Yolda Yarbay Cemil komutasındaki süvari alayına baskın düzenleyerek askerleri esir aldılar.

Halktan da destek gören isyancılar, yeşil bayrak ve Kuran taşıyarak Elazığ'ı işgal ettiler.

Şeyh Abdullah'ın yönetimindeki bir grup da Varto'yu alarak Erzurum'a yöneldi. Şeyh Sait'in asıl hedefi ise Diyarbakır'dı.

7 Mart'ta Diyarbakır'a saldıran isyancılar, kuzeyde surların dışında tutulurken, güneyde şehre girmeyi başardılar. Ancak General Mürsel Paşa'nın gönderdiği takviye kuvvetleriyle asiler geri çekilmek zorunda kaldılar.

8 Mart'ta ilk yenilgilerini alan isyancılar, ordu birliklerinin temizlik harekatına maruz kaldılar. Nisan başında Silvan, Palu ve Piran asilerden geri alındı.

Nisanın ikinci haftasında özellikle Tük Hava Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla isyan bastırıldı.

İsyanın elebaşlarından Şeyh Sait ve Seyit Abdülkadir yakalandı. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi, 23 Mayıs 1925'te Seyit Abdülkadir ve 5 arkadaşını, 28 Haziran 1925'te de Şeyh Sait ve 46 arkadaşını idamla cezalandırdı.

Öne Çıkanlar
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Son Haberler
Son iki günde 4 binden fazla düzensiz göçmen İtalya'ya ulaştı Dünya
Son iki günde 4 binden fazla düzensiz göçmen İtalya'ya ulaştı
Aksaray'da elektrik akımına kapılan operatör hayatını kaybetti Güncel
Aksaray'da elektrik akımına kapılan operatör hayatını kaybetti
Taksici cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bıçaklayıp tabancayla öldürüp dere kenarına atmış Güncel
Taksici cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bıçaklayıp tabancayla öldürüp dere kenarına atmış
Luiz Gustavo Al Nassr'dan ayrıldı Spor
Luiz Gustavo Al Nassr'dan ayrıldı
Hollanda Kralı Willem Alexander’dan ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle tarihi özür Dünya
Hollanda Kralı Willem Alexander’dan ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle tarihi özür
Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' sorunu Teknoloji - Otomotiv
Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' sorunu