Diyarbakır’da kayyımın yönettiği belediye hainin adını bulvara verdi

AKP tarafından kayyım atanan ve Vali Ali İhsan Su tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı.

CUMHURİYET DÜŞMANININ ADI VERİLDİ

Belediye yapımı devam bulvara Cumhuriyet düşmanı bölücü Şeyh Said’in adı verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyu yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden;

“Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır’ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı’nın yapım çalışmalarına başladık” denildi.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan konuyla ilgili tepki gösteren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

‘‘Diyarbakır belediyesine kayyum atanmıştı. Vali aynı zamanda belediye başkanı. Şimdi kayyum vali Diyarbakır’da Şeyh Sait Bulvarı inşa ediyor. Hangi devlet kendisine karşı isyan etmiş, yüzlerce subayı, askeri ve sivil memuru katletmiş ve sonunda idama mahkum edilen bir vatan haininin ismini asıldığı şehirde inşa ettiği bulvara verir? Madem Şeyh Sait bulvarı yapacaktınız neden kayyum atadınız? HDP’de yapardı Şeyh Sait bulvarını. Siz yapmaya devam edin. Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğiz’’ ifadelerini kullandı.

ŞEYH SAİD KİMDİR?

Şeyh Said, 1865-1866 yıllarında Şeyh Mahmud Rıza ve Gûle Hanım'ın oğlu olarak Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. Doğduğu şehir olan Elazığ Palu'da, Diyarbakır'da, Muş'ta ve çeşitli yerlerde eğitimler gördü. Uzun yıllar Elazığ'ın Hınıs ilçesinde yaşadı.

Şeyh Sait, babası Şeyh Mahmud Fevzi'nin vefat etmesinden sonra Nakşibendi Tarikatı'na lider olarak getirildi. Hınıs'ta yaşarken I. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte buradan Piran'a göç etmek zorunda kaldı. Savaştan sonra tekrardan Hınıs'a yerleşti.

Şeyh Said, ilk evliliğini Şeyh Ahmed-i Çani'nin kızı Amine Hanım ile yaptı. Piran'a göç ederken eşi Amine Hanım rahatsızlanarak vefat etti. Amine Hanım'ın vefatının ardından Fatma Hanım ile evlendi. Şeyh Said'in beş kız, beş erkek olmak üzere 10 çocuğu oldu.

Şeyh Said'in oğlu Mehmet Fuat Fırat, 1978'de meclise milletvekili olarak girdi. Şeyh Said'in günümüzde yaşayan tek torunu eski milletvekili ve siyasetçi Abdulilah Fırat'tır.

Genç Hadisesi olarak da bilinen Şeyh Said Ayaklanması, Nisan 1925'te başladı. Şeyh Said İsyanı, Zaza ve Kürt asıllı çeşitli aşiretlerin desteğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki merkezi yönetime karşı başlatıldı. 13 Nisan 2025'te başlayan Şeyh Said isyanı, 31 Mart 1925'te bastırıldı.

Dönemin en büyük ayaklanmalarından birine liderlik eden Şeyh Said, dönemin hükümetine karşı silahlı isyan girişiminde bulunduğu için yargılandı.

Cumhuriyet'in ilan edilmesine ve laik düzene karşı çıktığı için 29 Haziran 1965 yılında Diyarbakır'da idam edildi.