Düştüğü denizden yüzerek çıkıp kıyıda mahsur kalan çocuk, botla kurtarıldı

Olay, saat 15.30 sıralarında sahil dolgu alanında meydana geldi. Ailesiyle sahilde yürüyüş yapan B.Ç., dengesini kaybedip 3 metrelik duvardan denize düştü. Suda yüzerek dolgu zeminindeki beton blok üzerine çıkan ve kıyıda mahsur kalan çocuğun kurtarılması için, ailesi ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla kıyıya yanaşan polisinin kurtardığı çocuk, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedbir amaçlı kontrolden geçirilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.