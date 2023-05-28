Antioksidan içeren dut grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği gibi sindirim sisteminin de düzenlemeye yardımcı olur. Peki, dutun faydaları neler? Dut neye iyi gelir?

DUTUN FAYDALARI NELER?

Kurutulmuş veya taze olarak tüketilebildiği gibi, meyve soslarında, kahvaltılık karışımlarda, pekmez yapımında, tatlılarda, dondurma ve meyve sularında da kullanılır.

- Antioksidan oranı yüksek olduğu için kanserin önlenmesinde etkilidir.

- Kan pıhtılaşmasına mani olup, kan basıncını düzenliyor.

- Anemi hastalığının engellenmesinde fayda sağlayabilir.

- Kan şekerini kontrol altına alır.

- Böbreklerdeki ve karaciğerdeki zararlı maddeleri temizler.

- Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

- Kolesterolün yükselmesini engeller.

- Antioksidan etkisiyle cilt hücrelerinin yenilenmesini destekler.

- A, C, K vitaminlerine sahiptir. B grubu vitaminler ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor ve sodyum minerallerini ihtiva eder.

- Kan sulandırıcıdır. Ağrılara ve yüksek tansiyona iyi gelir.

- Dişleri ve kemikleri güçlendirir.

- Karaciğer ve böbreklerde atık maddelerin birikmesine engel olur. Yani detoks etkisi gösterir.

- Göz sağlığı için faydalıdır.

- Anemi (kansızlık) hastalığının iyileşmesine yardımcıdır.

- Bolca lif içerdiğinden, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

- Resveratrol içeriğiyle dut, saç, tırnak ve cilt sağlığına destek olur. Cildi tazeler, nem verir, yaşlanma karşıtı (Anti-aging) etkisiyle genç görünmeye yardım eder.