Yellen’dan ABD ekonomisine dair dikkat çeken açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Yellen’dan ABD ekonomisine dair dikkat çeken açıklama
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin çok iyi performans sergilediğini ve Biden yönetiminin Çin'in aşırı endüstriyel kapasitesinden kaynaklanan tehditlere cevap vermek suretiyle tüm seçenekleri açık tuttuğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, ABD ekonomik büyümesinin muhtemelen ilk çeyrek üretimine yönelik beklenenden zayıf verilerin önerdiğinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

Yellen, ABD'nin ilk çeyrek GSYİH büyümesinin, daha fazla veri geldikten sonra daha yüksek revize edilebileceğini ve bir dizi "tuhaf" unsurun ekonomiyi neredeyse iki yılın en zayıf seviyesinde tutması sonrasında enflasyonun daha normal bölgelere gerileyeceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasının geçen çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,6 oranında büyüdüğünü ifade eden raporuna cervap veren Yellen, "ABD ekonomisi çok ama çok iyi performans göstermeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan Yellen, ABD'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 300 milyar dolarlık faiz kazancının Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılması yönündeki önerisinin G7 müttefiklerinden geniş destek alabileceğini de sözlerine ekledi. Yellen ayrıca, Biden yönetiminin Çin'in aşırı endüstriyel kapasitesinden kaynaklanan tehditlere cevap vermek için tüm alternatifleri açık tuttuğunu ifade etti.

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