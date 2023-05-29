Uzmanı uyardı. Boyun ağrılarında bunlara dikkat

Boyun tutulmasının her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Dr. Akpınar şunları söyledi:

“Bu, genellikle sabahları karşılaşılan, bariz bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir durumdur”

BOYUN AĞRILARI NEDEN OLUR

Ağrının, genellikle baş ve boyunu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile oluştuğuna dikkat çeken Akpınar, “Bunun, ağır bir şey kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması, yanlış pozisyonda uyuma, yüksek yastık, kötü seyahat koşulları, başı sürekli sabit tutmak, koltuk gibi sert ve düzensiz yerde uyumak, başı aniden sert bir şekilde bir tarafa çevirmek gibi birçok sebebi vardır. Ayrıca cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir” ifadelerini kullandı.

“SICAK TUTMAK İYİ GELİYOR”

Boyun tutulması meydana geldiğinde boynu zorlayacak hareketlerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirten Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Akpınar, neler yapılması gerektiğini ise şu şekilde açıkladı:

“Ağrılı bölgeyi sıcak tutmak, sıcak su torbası veya ütü ile ısıtılmış havlu tatbik etmek bir miktar rahatlatacaktır. Zorlamadan hafif masaj yapmak da faydalı olabilir ancak sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunlar şikâyeti hafifletmiyorsa ilaç almadan önce mutlaka bir doktora danışmak gereklidir. Fizik tedavi uzmanları boyun tutulmaları ile ilgilenmektedir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra ilaç, egzersiz, boyun bölgesine enjeksiyon, masaj, bantlama, fizik tedavi veya diğer tedavi edici yöntemlere karar verilerek boyun tutulması tedavi edilebilir”

Basit nedenler dışında altta yatanboyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, omur kaymasıgibi problemlerin olması durumunda tedavinin biraz daha zor ve zaman alabileceğini aktaran Dr. Akpınar, bu sebeple üç günden uzun süren boyun tutulmalarını hafife almamak ve mutlaka bir uzmana başvurmak gerektiğini söyledi.

NELER YAPILMALI?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı R. Berrin Akpınar, boyun tutulmalarından kaçınmak için dikkat edilmesi gereken 10 etkeni şu şekilde sıraladı:

“Asla ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Boynunuzu sürekli öne eğik veya aynı pozisyonda tutmayın. Bilgisayar veya tezgah başında uzun süre kalmayın, en az 50 dakikada bir ara verin. Telefonla konuşurken boyun omuz arasında sıkıştırmayın. Terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçının; mümkünse pamuklu bir fular ile boynunuzu koruyun. Otururken sırtınızı düz tutun ve yaslanın. Yatak dışında sert veya düzensiz yerlerde uyuyakalmayın. Aşırı yüksek veya sert yastıkla yatmayın, mümkünse ortopedik yastık kullanın. Çalışma şartlarınızı iyi düzenleyin. Stresten uzak bir yaşam sürün. Boyun kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın”