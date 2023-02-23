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Anılar yıkımla ortaya çıktı! Binanın yan duvarında asılı kaldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaza dönen yapının yan duvarının inşa edilmediği, bunun yerine bitişikteki binanın yan duvar olarak kullanıldığı, depremin ardından yaşanan yıkımla ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:28
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Duvar görünümlü dış cephe. Anılar bitişik binanın yan duvarında asılı kaldı

Anılar yıkımla ortaya çıktı! Binanın yan duvarında asılı kaldı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen kentlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, afetten önceki en işlek merkezlerden Ulucami Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartman enkaza döndü.

Sakinlerine mezar olan binanın iç duvarının örülmediği, iç duvar olarak bitişikteki apartmanın yan duvarının kullanıldığı, depremin ardından yaşanan yıkımla anlaşıldı.

"Duvar görünümlü" dış cephede asılı kalan Atatürk resimleri, fotoğraflar ve televizyon ile duvara çizilen resimler, afetin boyutlarını göstermesinin yanı sıra yaşanan kayıplarda ihmallerin etkisini düşündürdü.

"BİR MİNİĞİMİZİN RAFI DUVARDA TAKILI KALMIŞ. TABİİ BİZİ DE DUYGULANDIRDI"

Bursa'dan yardım için gelen gönüllülerden Hakan Kızık, bölgedeki tarihi sokakların ve çarşıların zor durumda olduğunu söyledi.

Kızık, sokaklarda gezerken yıkılan 5 katlı apartmanın dikkatini çektiğini aktararak, "Binanın yan duvarını yapmamışlar. Televizyon ve bir miniğimizin rafı duvarda takılı kalmış. Tabii bizi de duygulandırdı." dedi.

Aile ve çocukların önemli olduğunu dile getiren Kızık, "Binayı yapan kişi yan duvarı yapmayı unutmuş. Çok ilginç. İnsanların ne kadar zor durumda olduğunu buraya gelince daha iyi anlamış olduk." diye konuştu.

Esnaf Aydın Duman ise depreme evinde yakalandığını ve zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Enkaza dönen binalarda yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"Kemalpaşa Caddesi'nde eski yapılar bulunuyor. Eski yapılar olduğundan bitişik nizam. Çocukluğumda bu binalar vardı. Burası hareketli caddeydi. Tamamen yıkılan binanın yandaki apartman duvarının aynı olması tuhaf. Duvarda televizyonla ile birkaç resim asılı kalmış. Çok ilginç durum. Allah herkesin yardımcısı olsun."

(Kaynak: AA)

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