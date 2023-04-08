Duvar sarmaşığı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan duvar sarmaşığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

DUVAR SARMAŞIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Sarmaşıkgiller familyasından; uzun ömürlü, 50 metre kadar boyunda, her zaman yapraklı, tırmanıcı bir bitkidir. Yaprakları tüysüz ve serttir. Üst yüzeyleri koyu, alt yüzeyleri ise açık yeşil renktedir. Meyvesi, siyahımsı mor renktedir. İçeriğinde “hederin” vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmamalıdır.

DUVAR SARMAŞIĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Kabızlığı giderir.

-Kusturur ve aybaşı kanı söktürür.

-Haricen kullanılacak olursa, yaraları tedavi eder.

-Dalak iltihabı, ülser, kulak ve diş ağrısına iyi geliyot

-Nezle, grip, şişmanlık, uykusuzlukta fayda sağlar.

NASIL KULLANILIR?

1 çorba kaşığı bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılıp süzülür. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir.