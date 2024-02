Duvarlara “Döneceğiz” diye yazmışlardı, döndüler

Duvarlara "Döneceğiz" diye yazan mahalle sakinleri, yeniden yuvalarına dönmeye başladı.

Yerinde Dönüşüm ve Tadilat Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Asrın felaketinden etkilenen Osmaniye'de yerinde dönüşüm ve az hasarlı binaların tadilat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin ardından evlerini terk ederek duvarlara "Döneceğiz" diye not bırakan mahalle sakinleri, tadilatların tamamlanmasıyla yuvalarına dönmenin heyecanını yaşıyor.

20 Yıllık Sakin: "Eski Halini Alacak, Merkezde Kaldık, Burası Osmaniye'nin En Kıymetli Yeri"

20 yıldır mahalledeki Burak Apartmanı'nda oturan Tufan Toklu, dairelerin tadilat işlemlerini hızlı bir şekilde tamamladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Evimiz az hasarlı oldu. Şimdi en sıkı şekilde ustalara çevre arızalarını, hasarını yaptırıp tekrar içine mutlu, huzurlu oturmak istiyoruz. Yavaş yavaş herkes eksikliklerini yaptırıyor. Yandaki apartmanlarda aynı şekilde bizden önce başlamışlardı. Biz biraz geç başladık ama hızlı bir şekilde yaptırıyoruz evimizi. Eski halini alacak, merkezde kaldık, burası Osmaniye'nin en kıymetli yeri. 20 seneden beri burada oturuyorum. Komşularımızı tabii ki çok özlüyoruz. Depremde acı şekilde ayrıldık. Çok üzüldük, zaman zaman görüşüyoruz ama tekrar kavuşacağız."

Mahalle Muhtarı: "Mahallemiz En Kısa Zamanda Tekrardan Ayağa Kalkacak"

Mahalledeki çalışmalar hakkında bilgiler veren mahalle muhtarı İsa Kama ise şunları kaydetti:

"Depremden önceki nüfus sayımız genel olarak büyüklü küçüklü 28 bin civardaydı. Depremden sonra ise şimdiki göç haliyle 25 bin civarına düştü. Tekrardan, yeniden Rahime Hatun Mahallesi eski haline, huzurlu ve ailevi bir şekilde kavuşacağına inanıyoruz. Yerinde dönüşümler başladı, müracaatlar başladı. Orta hasarlı, hafif hasarlı binalarımızda tadilata başlandı ve bitme aşamasında. Şu an bazı sakinlerimiz göçme aşamasında. Bu deprem birlik ve beraberlikle atlatıldı. Kardeşlikle atlatıldı, mahallemiz en kısa zamanda tekrardan ayağa kalkacak inşallah. Orta hasarlı binamız yüzün üzerinde. Onlarda tadilatlara başladı ve onlarda bitme aşamasında. Hafif hasarlılardaki vatandaşlarımız evlerine girdi zaten. Dışarıdaki göç sayılarımız artık yavaş yavaş geri mahallesine kavuşacak. Bizim mahallemizde 650 tane dairemiz yıkıldı, 283 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Eski haline mahallemiz inşallah tekrardan kavuşacak. Bizim mahallemizden dışarıya göçmüş insanlarımız kendi evlerindeki turşularını, yataklarını, yorganlarını götürmedi. Çünkü umutları var, bir an önce tadilat yaptırmak, bir an önce kendi mahallelerine dönmek, kavuşmak için çabalıyor.

Tadilatlar Hızla Devam Ediyor

Mahallede tadilatlar gece gündüz hızlı bir şekilde yapılıyor. Vatandaşlar, bir an önce evlerine dönmenin ve normal hayatlarına dönmenin heyecanını yaşıyor.