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Sevgilisi Hazar Ergüçlü'den bakın ne istiyormuş. Duyanlar şaştı kaldı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Netflix'in gecesinde transparan elbisesiyle dikkat çekti. Ergüçlü kıyafetiyle ilgili sorulara "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Onur sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:04
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Duyanlar şaştı kaldı! Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi bakın ne istiyormuş

Sevgilisi Hazar Ergüçlü'den bakın ne istiyormuş. Duyanlar şaştı kaldı
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Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan 30 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü  Netflix'in davetinde transparan elbisesiyle boy gösterdi. 

"BENİ CESARETLENDİRİYOR"

Hazar Ergüçlü kıyafeti ile ilgili sorulara, "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Onur sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor. Kendisi beni açık giyinmem konusunda cesaretlendiriyor. Hem sanki bir daha ne zaman giyeceğim?" diyerek şaşkınlık yarattı.

Hazar Ergüçlü, transparan tarzıyla geceye damga vurdu.


 

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