Hazar Ergüçlü'den Gülşen'e destek: Kendin olmanın bir cezası var

Orkestra arkadaşıyla konuşurken kullandığı bir ifade nedeniyle dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen’in davası İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırırken, yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verdi. Bir sonraki mahkeme tarihiyse 21 Aralık olarak açıklandı.

Gülşen hakkında beraat kararı çıkmaması ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından Gülşen'e olan desteklerini gösterdi. Bu isimler arasında oyuncu Hazar Ergüçlü de yer aldı.

Uzunca bir süredir yönetmen Onur Ünlü'yle birlikte olan Hazar Ergüçlü, Instagram hesabının hikaye bölümünden Gülşen'in bir röportajında yaptığı "Kadınlığım, bedenim, eşliğim, anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım hatta hedef gösterildim. Ben bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum" ifadelerini paylaştı ve Gülşen'e verdiği desteği "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" sözleriyle gösterdi.