Duygu ne demek? Duygu isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Duygu da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Duygu ne demek? Duygu isminin anlamı nedir?