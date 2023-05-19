Duygu adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Duygu isminin anlamını araştırıyor. Peki, Duygu ne demek? Duygu isminin anlamı nedir?
DUYGU NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Duygu ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Duyularla algılama, his
- Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim
- Önsezi
- Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği
- Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik
DUYGU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Duygu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.