Düz yolda takla 3 kişi öldü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Düz yolda takla 3 kişi öldü

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde 72 ABE 375 plakalı hafifi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan birinin sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanelerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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