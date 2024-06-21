Düz yolda takla attı: 1 yaralı

Sivas kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, N.Y. (60) idaresindeki 06 CBG 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Ters dönen aracın sürücüsü kazada yaralandı.

Durumun bildirilmesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.