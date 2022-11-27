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Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor

Düzce'de depremin ardından evleri hasar gören veya korktukları için evlerine giremeyenler için kurulan çadırlarda 4 bin 24 kişi kalıyor.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 14:16
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Düzce Gölyaka'da 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören veya korktukları için evlerine giremeyenler için kurulan çadırlarda 4 bin 24 kişi kalıyor

Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
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AFAD tarafından depremin merkez üssü Gölyaka'nın yanı sıra Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçeleri ile kent merkezinde 21 farklı noktaya 2 binden fazla çadır kuruldu.

Çadırların tamamında 4 bin 24 depremzede geçici barınma ihtiyacını karşılıyor. Geceyi çadırlarda geçiren depremzedelerin her türlü ihtiyacı, Düzce Valiliği, Türk Kızılay, AFAD, polis, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sağlanıyor.

Jandarma ve Türk Kızılay ekipleri, depremzedelere yemek dağıtımını sürdürüyor.

Kentte kurulan hasar ve zarar tespit ile psikososyal destek çadırları da vatandaşlara bilgi almaları konusunda yardımcı oluyor.

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