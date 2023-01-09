Düzce ve Karabük'te sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sis, Düzce'de özellikle kent merkezi, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen mevkileri ile D-100 kara yolunun kuzey bağlantı yolu ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı kesimlerinde etkisini gösterdi.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

KARABÜK

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Öte yandan kentteki bazı yapılar sis bulutu altında kaldı. (AA)