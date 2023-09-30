Düzce’de 5 dakikada sokaklar göle döndü

Düzce’de 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur kent merkezinde yolları adeta göle çevirdi.

KAYNAK: İHA
Düzce’de 5 dakikada sokaklar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Düzce’de yağış etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yaklaşık 5 dakika süren sağanak yağmur, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

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Yağan yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Sanayi sitesinde sular işletmelerin ön kısmına kadar gelirken, sokaklar adeta göle döndü. Alt geçitler sular altında kalırken, ekipler suların çekilmesi için çalışma başlattı.
Araç sürücüleri ise düşük hızda ilerledi.

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